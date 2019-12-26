خالد الصاوي يروج لـفيلم "الفلوس" بصورة مع الراقصة جوهرة

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان خالد الصاوي، صورة جديدة له بصحبة الراقصة جوهرة، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور الشهير “انستغرام”.
وكتبت خالد الصاوي على الصورة قائلاً: “فيلم الفلوس اليوم بجميع دور العرض.. اللي هيخش الفيلم ينزل استوري ويعمل منشن وهنزلو عندي”.
فيلم “الفلوس” يدور أحداثه حول سيف، نصاب محترف، تستعين به فتاة جميلة ثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والتي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
“الفلوس”، بطولة الفنان تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، الراقصة جوهرة، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، ويزو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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