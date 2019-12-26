مواقف مضحكة بين الجدة والإبنة والحفيدة في "الآنسة فرح"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يتخلل المسلسل الكوميدي الاجتماعي "الآنسة فرح" على MBC4 مواقف مضحكة وأحداث طريفة وتباين في الآراء والتصرفات بين أفراد عائلة تعيش في منزل واحد، وتتألف من ثلاث نساءً من ثلاثة أجيال مختلفة هن الجدة والابنة والحفيدة.

تولّى كتابة السيناريو والحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وتوزعت البطولة بين أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، رانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، محمد كيلاني وسواهم.. تحت إدارة المخرج أحمد الجندي.

تنطلق أحداث العمل بدروس ومحاضرات تلقيها الجدة على مسامع حفيدتها فرح يوم كانت طفلة، وتمر الأيام والسنين وتكبر الفتاة ولا تنسى نصائح جدتها وتوجيهاتها، والتي تتمحور كلها حول كيفية المحافظة على نفسها كآنسة، غير أن حدثاً مفاجئاً يقلب حياتها ويضعها أمام واقع جديد بسبب خطأ طبي ارتكبته إحدى الطبيبات، وتكشف عن مواقف طريفة عندما توافق على الزواج من رجل بحضور خطيبها ومواقفته.

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وبين أمنيات رجل يحلم بالإنجاب، والمؤامرات السرية لزوجته، ستسير الأحداث حاملة الكثير من التطورات. وفي المقابل، تُبرز الأحداث في قالب مضحك التناقضات بين فرح التي ربّتها جدتها على القيم والأخلاق وبين والدتها دلال، التي تحاول أن تبقى حرة من أي قيود وارتباطات.

الجدير بالذكر أن العمل يشارك فيه إلى جانب أبطاله مجموعة من الممثلين منهم تامر فرج، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، ليلى عز العرب، ناهد رشدي ونبيل نور الدين.

تُعرض الكوميديا الاجتماعية "الآنسة فرح" على MBC4، اعتباراً من 29 ديسمبر، من الأحد إلى الخميس في الساعة 06:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:00 ليلاً بتوقيت السعودي