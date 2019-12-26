مسرحية علاء الدين تُبهِر الحضور بالبساط السحري في الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من الرياض: عبّر الممثل المصري أحمد عز عن سعادته البالغة بوقوفه لأول مرة على خشبة المسرح في الرياض خلال تقديم مسرحية "علاء الدين" التي يلعب فيها دور البطولة. وحاطب الجمهور في ختام العرض الأول للمسرحية مساء أمس على مسرح جامعة الأميرة نورة: "هذه ليلتي الأولى على المسرح و هذا بالنسبة لي حدث كبير أن يكون أول عرض مسرحي لي هنا بالرياض ومع هؤلاء الأساتذة المتميزين. أشكركم جداً على الاستقبال والحضور. وأتمنى أن يكون عملنا قد أسعدكم. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوى لولا المجموعة التي عملت معها وكل الشكر للمخرج مجدي الهواري. إنها ليلة لا تُنسى".

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الهواري

من جانبه، عبّر المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو عن شكره لهيئة الترفيه السعودية على الفرصة الجميلة التي منحتها للقائهم بالجمهور السعودي لأكثر من مرة. كما وجه شكره وتقديره لكافة العاملين بالمسرحية وعلي رأسهم الممثلين والجيش الكبير من مبدعي كايرو شو في الكواليس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لكي يخرج العرض بهذا المستوى. موضحاً أنه جاري العمل على تطوير كافة التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام. كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد(بدور ياسمين) على البساط السحري في كافة اًرجاء المسرح وفوق لجمهور .

يُذكر أن المسرحية تجمع في بطولتها إلى "عز وعماد"، محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان)، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون)

