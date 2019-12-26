شكرا لقرائتكم خبر عن "كل احتفال وأنتم بخير ومسلطنين".. أصالة تودع 2019 بأخر حفلاتها بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تودع الفنانة أصالة العام الحالي 2019 بأخر حفلتها اليوم بدولة الكويت، حيث وعدت جمهورها من قبل بحوار وفضفضة من القلب، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في موسم الدرعية والذى أقيم تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى .. ترك"، والذى جمعها بالفنانة أنغام رغم الخلافات.

الفنانة أصالة نشرت صورة لها، وعلقت قائلة :"نستمتع بآخر حفلة بـ ٢٠١٩ لنلتقي بعد كمّ يوم بسنة جديدة وكل احتفال وأنتم بخير ومسلطنين".

Advertisements



أصالة

وكانت أصالة، أنها قد وعدت جمهورها بحوار وفضفضة من القلب فى أخر حفلاتها العام الحالى بدولة الكويت، حيث علقت قائلة :" يُسعدني أنّ أختتمّ حفلاتي هذا العامّ في الكويت الحبيبه ، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذي اقترب من نهايته ، سأغنّي ونحكي حكايات من القلّب ، بحلوها ومرّها ، ونصنع معاً ذكرى نهاية هذا العام في الكويت".

ويذكر أن أخر حفلات الفنانة أصالة في موسم الدرعية والذى أقيم تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى .. ترك"،، ويعتبر الشاعر تركى أحد الأسماء التى فرضت أسمائها على الساحة الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال لكثير من الفنانين سواء لنجوم الفن فى السعودية والخليج، ويأتى الاحتفاء بالشاعر تركي اليوم في موسم الدرعية ليعيد شيئا من ذكرياته فى أمسية تحمل عنوان "بعض من ذكريات تركي" فى "الدرعية"، حيث شارك كل من أصالة نصري وأنغام وأسماء المنور وداليا مبارك وأميمة فى حفلا فنيا.