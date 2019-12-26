شكرا لقرائتكم خبر عن "دهب عيرة" يجمع بين يسرا وسامح عبد العزيز رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجود الفنانة يسرا في الدراما المصرية خاصة حضورها على وجبة رمضان الدرامية يعطى لها طعمًا خاصًا وفي الفترة الاخيرة تابع عشاق فن يسرا مرحلة اختيارها لمسلسلها الجديد، وصرح المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365"، بأن الفنانة يسرا استقرت على مسلسل "دهب عيرة"، الذي كان من المقرر اسناد إخراجه للمخرج هاني خليفة، الذى اعتذر عن الإخراج واستكمال تحضيرات المسلسل، وتم اسناد إخراج المسلسل للمخرج سامح عبد العزيز، والعمل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

وكان آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "زي الشمس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داوود، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، عمر السعيد أما أول أعمال المخرج سامح عبد العزيز فكان فيلم "درس خصوصي" الذي عرض عام 2005 بطولة محمد عطية، هنا شيحة، حسن حسني، صلاح عبد الله، هالة فاخر، شريف سلامة، حجاج عبد العظيم.

هذا ويذكر أن يسرا قدمت مع المخرج هاني خليفة مسلسل "فوق مستوي الشبهات" الذي عرض خلال موسم رمضان 2016 وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، منهم شرين رضا، نجلاء بدر، وأحمد حاتم وزكي فطين عبد الوهاب، هذا إلى جانب تعاونهما معًا في مسلسل "الحساب يجمع" الذي عرض خلال سباق رمضان 2017، وشارك في بطولته محمود عبد المغني، كريم فهمي، إيمان العاصي.

Advertisements

وكان آخر ظهور ليسرا خلال عام 2019 كضيفة شرف في فيلم "أولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود ، كريم قاسم ومصطفى جعفر ومن إخراج طارق العريان.