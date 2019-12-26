شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أغنية "أنا وابني" للفنان أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدير بالذكر أن أحمد أمين يستعد لتقديم الموسم الثاني من الفاميليا، حسبما أعلن في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، استجابة لطلب المشاهدين.

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"الفاميليا" تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، وإخراج علاء إسماعيل، وقد أعادت الفنان أحمد أمين إلى عالم الديجتال بعد غياب دام حوالي ٤ سنوات، وتدور أحداثه داخل معسكر مغلق يجمع الآباء وأبنائهم، ليمنحهم فرصة لمعرفة المزيد عن بعضهم، وليوطد الصلة بينهم ويقرب فيما بينهم.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد أمين مسلسل "الوصية" كتب له السيناريو والحوار أيمن وتار، ومصطفى حلمى، ويخرجه خالد الحلفاوى، ويلعب بطولته أكرم حسنى، وريم مصطفى، وبهجت عدلى، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهورن كضيوف شرف ضمن أحداثه منهم محمد ممدوح وسارة سلامة وآخرين، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول العديد من القصص الكوميدية المبتكرة، ومن المقرر الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف فى بعض الحلقات.