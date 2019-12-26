شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: تحديت الكبار لأقدم الجني بشكل جديد فى مسرحية "علاء الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد ثروت، ان تقديم شخصية الجني في مسرحية "علاء الدين" بشكل جديد ومختلف كان تحديًا كبيرًا وخاصة ان الشخصية قدمها عدد من كبار النجوم في المسرح والسينما العالميين، معربا عن سعادته الكبيرة باستقبال الجمهور السعودي الرائع لمسرحية علاء الدين ضمن فعاليات موسم الرياض، مشددا علي ان هذا هو النجاح الحقيقي في نظر كل فنان .





وانطلقت أمس مسرحية "علاء الدين" بالمملكة العربية السعودية، وهى للنجوم أحمد عز وتارا عماد وهشام إسماعيل وإسلام إبراهيم ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدى الهوارى.

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وأعرب المخرج مجدى الهوارى عن سعادته الكبيرة بنجاح أول ليلة للمسرحية الكوميدية الاستعراضية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، التى انطلقت أولى عروضها أمس الأربعاء، على مسرح الأميرة نورا، فى المملكة العربية السعودية، ونشر مجدي الهواري، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مجموعة صور من العرض، مصحوبا بتعليق : "الحمد لله والشكر لله عندي كلام كتير هقوله في المشروع ده .. وناس كتير هشكرها كتيير في المشروع ده ..بس هشكر ربنا ونام دلوقتي علشان بقالي تلات شهور منمتش".





وتشارك مسرحية علاء الدين، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، حيث سيتم عرضها على مسرح جامعة الأميرة نورا حتي يوم 28 ديسمبر الحالي، وهى من إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجنى)، و هشام إسماعيل (الوزير جعفر) و سامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).



