شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجل ده أكل البط كله".. شاهد أحدث صور "هالة" طفلة فيلم الحفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطف القلب حين ترى براءتها وخفة ظلها ورقصتها الشهيرة التى اختتمت بها مشاهد فيلم الحفيد أحد أهم الأفلام التى جسدت تفاصيل حياة الأسرة المصرية، طفلة جميلة لا يمكن لمن يراها مرة أن ينساها، استطاعت أن تخطف قلب المخرج الكبير عاطف سالم من أول نظرة وأن يجد فيها صورة الطفلة التى رسمها فى خياله وبحث عنها كثيرًا لتجسد دور هالة، بعد أن اكتمل اختيار كل المشاركين فى الفيلم من الأطفال والكبار حتى رآها صدفة فى الاستوديو.

ميرفت العايدى الشهيرة بهالة

"الراجل ده أكل البط كله، حمار كبير، غزالون يهبلون، بابا أنا مش عاوزة أولد خللى جوزى هو اللى يولد.. وغيرها من مشاهد ظهرت فيها الطفلة ميرفت العايدى فى فيلم الحفيد جعلتها تدخل قلب كل من رأى الفيلم ولا ينساها وجعلتها من أشهر أطفال الفن الذين رسخت أعمالهم فى أذهان الجمهور من كل الأجيال.



ميرفت العايدى مع مكتشفها المخرج عاطف سالم

تواصلنا مع الطفلة الجميلة ميرفت العايدى التى أصبحت أمًا لشابين هما عبدالرحمن 27 سنة، وعلى 24 سنة بعد مرور ما يقرب من 45 عامًا على فيلم الحفيد، لا تزال تحتفظ بنفس الوجه البرئ والجمال الطفولى الهادئ.



ميرفت العايدى ميرفت العايدى

وكشفت الطفلة الكبيرة التى اعتزلت الفن فى سن 12 عامًا بعد آخر عمل فنى قدمته وهو مسلسل "إلا الدمعة الحزينة" مع الفنان الكبير أحمد زكى أنها دخلت الفن صدفة وهى فى سن الخامسة، عندما ذهبت مع أحد جيرانها الذين يعملون بالاستديو إلى موقع التصوير فشاهدها المخرج عاطف سالم وكان وقتها يبحث عن طفلة لتجسيد دور هالة، بعد أن استكمل اختيار كل الأطفال المشاركين فى الفيلم ولم يعثر على طفلة بمواصفات هالة.

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وقالت ميرفت العايدى: "كنت طفلة شقية وباتحرك واتكلم كتير وأول ما شافنى المخرج عاطف سالم تبنانى فنيًا، وأعجب بى واختارنى فى عدد من الأفلام بعد فيلم الحفيد"

وتابعت: "حصيلة الأعمال التى شاركت فيها 6 أفلام ومسلسل واحد، وكان ذلك مابين سن 5 إلى 12 عامًا وبعدها ابتعدت عن الفن لأنه كان مرهقًا مع المذاكرة والدراسة، رغم كثرة العروض التى انهالت على ورغم محاولات المخرج عاطف سالم والفنان أحمد زكى لإعادتى للعمل الفنى"



مرفت العايدى فى أخر أعمالها الفنية وهى فى سن 12 عاما

وشاركت الطفلة ميرفت العايدى فى أفلام "الحفيد، يارب توبة، غابة من السيقان، ومضى قطار العمر، بص شوف سكر بتعمل إيه، حبى الأول والأخير، ومسلسل إلا الدمعة الحزينة" واعتزلت الفن فى سن 12 عاما والتحقت بكلية التجارة وتزوجت من خارج الوسط الفنى.

ميرفت العايدى وإيناس عبدالله مع الفنانة ميرفت أمين فى فيلم الحفيد