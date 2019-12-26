تراند اليوم : شاهد.. رامي عياش يشعل "السوشيال" بغسل قدمي والده

أشعل الفنان اللبناني رامي عياش، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر زوجته صورة له وهو يغسل قدمي والده في أول ظهور له.

البداية كانت بتهنئة الفنانة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، بعيد ميلادها ونشر صورة بدون فوتوشوب خلال قيامها بمهام منزلها.

وقال رامي عياش، في تعليقه على الصورة: "عيد سعيد لي بعيد ميلادك، بهيدي الصورة اللي سرقتها بفرجي حقيقتك بحياتي، صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير، إنتي يللي كمّلتي حب المرحومة إمي بحُبّك إلنا، بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة كل عيد وإنتي بخير حياتي".

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في الوقت نفسه ردت عليه داليدا بنشر صورة خاصة لرامي عياش، وهو برفقة والده للمرة الأولى ويقوم بغسل قدميه، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي إنت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عاديّة جدًا متلي متل أي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها، بس رح اسمح لنفسي فرجيك أنت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكلّ اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت يا زينة الرجال.. بحبك".





