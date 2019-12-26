تراند اليوم : أشهر "متحرش" في مصر يؤلف كتابًا عن العدوان الثلاثي

كشف الفنان المصري حمدي الوزير،صاحب أشهر نظرة "تحرش" في السينما المصرية، أنه بصدد الانتهاء من تأليف كتاب عن فترة العدوان الثلاثي علي مصر.

وقال الوزير في فيديو لها، إنه كان في الصف الثاني الابتدائي وقت العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد في عام 1956 بعد تأميم قناة السويس.



وأضاف أنه يوم العدوان الثلاثي كان يضع شارة الشرطة المدرسية أسفل المخدة من السعادة وذلك بعد أن حصل عليها بيوم واحد قبل العدوان الثلاثي، وعندما وصل إلى المدرسة في ذلك اليوم لم يجد أي شخص أمام المدرسة.



وتابع الفنان حمدي الوزير، أن ابن خالته قام بأخذه من أمام المدرسة على دراجته وبعد مرور ثواني حدث دمار موضحا أن ابن خالته كان يحميه بجسده من أي انفجار يحدث وخلال طريق العودة إلى المنزل كان يشاهد القصف العنيف والطيران وانزال المظلات.

وكشف الفنان حمدي الوزير أنه منزل أسرته كان في حي المناخ بمدينة بورسعيد وكان أغلب المنازل حينها مبنية بالأخشاب ووجد جميع المنازل مهدمة، ووجد العائلة بالكاملة أمام المنزل وهرع الجميع إلى بحيرة المنزلة.