تراند اليوم : وقف تصوير مسلسل عادل إمام لسبب غريب

كشف المخرج رامى إمام، توقف تصوير مسلسل الزعيم عادل إمام الجديد "فالنتينو" هذه الأيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد إمام، أنه يحاول أن يستغل فترة التوقف لصالح إنجاز مليات المونتاج.

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وتوقف المسسل لأكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعود تمهيدا للعرض فى موسم دراما رمضان المقبل.

يذكر أن المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام وبطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.