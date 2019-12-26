انتحار زوج أميرة النرويج السابق في ظروف غامضة... اليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2019 10:41 مساءً - فجعت العائلة الملكية النرويجية عشية احتفالها بالكريسماس بانتحار "آري بِن"، صهر ملك البلاد والزوج السابق لأميرة النرويج مارثا لويس.



وأذاعت قناة تلفزيون "NRK" بياناً رسمياً أطلقه القصر الملكي النروجي ليلة الأمس أعلن فيه الوفاة رسمياً، دون توضيح سبب الانتحار.



وأطلق ملك النرويج "هارالد" بياناً خاصاً عن الحادثة قال فيه: "بحزن شديد، تلقيت أنا والملكة رسالة وفاة أري بِن. لقد كان آري جزءاً مهماً من عائلتنا لسنوات عديدة، ونحمل ذكريات دافئة له. نحن ممتنون لأننا عرفناه".



وأضاف: "نشعر بالأسى لأن أحفادنا فقدوا أباهم الغالي، ونحمل تعاطفاً عميقاً لأهله وإخوانه الذين فقدوا الآن ابنهم وأخاهم الغالي، وندعو من أجل عائلة آري للحصول على الراحة في هذا الوقت العصيب".



آري لديه من الأميرة مارثا ثلاث بنات: مود أنجيليكا 16 عاماً، ليا إيسادورا 14 عاماً وإيما تالولة ا 11 عاماً .



وكان آري بِن قد تزوج ابنة الملك هارالد "مارثا لويس" عام 2002، وانفصلا في عام 2017، وقالا في بيان حينها بأنهما لا يستطيعان المُضي بحياتهما سوياً، ولا يستطيعان التواجد في المكان الذي كانا فيه سابقاً، كما أنهما يشعران بالذنب لهذا القرار من أجل عدم تمكنهما من توفير حياة آمنة لأطفالهما، لكنهما مؤمنان بإمكانيتهما بالتمسك بصداقة بعضهما البعض.



وفي شهر مايو الماضي، أعلنت الأميرة مارثا لويس عن دخولها في علاقة رومانسية جديدة مع "شامان دوريك"، البالغ من العمر 44 عاماً، من خلالِ صورة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، أي بعد عامين من طلاقها.



وفي تعليقها على الصورة، كتبت الأميرة مارثا: "لقد جعلني أدرك أن الحب غير المشروط موجود فعلياً على هذا الكوكب.. ولأولئك الذين يشعرون بالحاجة إلى الانتقاد: أمسك خيولك".



واستطردت الأميرة تعليقها حينها قائلة: "لا يعود الأمر لك لأن تختار لي أو أن تحكم عليّ. أنا لا أختار رجلي لإرضاء أي منكم أو المعايير أو المربعات التي اخترتها في عقلك لكي أكون فيها".



ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون سبب انتحار الصهر السابق للعائلة الملكية دخول طليقته الأميرة مارثا بعلاقة رومنسية جديدة، فقرر إنهاء حياته.