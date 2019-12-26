غياب لافت لـ الأمير هاري وزوجته في احتفالات يوم الميلاد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2019 10:41 مساءً - لم يشارك الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما آرتشي في احتفال يوم الميلاد الذي أقامته الملكة إليزابيث الثانية، في مزرعتها في ساندرينغهام، حيث تقيم الاحتفال هناك كل عام منذ 1988.



وظهرت على مكتب الملكة في خطابها المسجل كالعادة صور لأفراد عائلتها، بمن فيهم زوجها الأمير فيليب ونجلها الأمير تشارلز مع زوجته كاميلا، بالإضافة إلى حفيد الملكة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، وأطفالهما الثلاثة، ناهيك عن صورة للملك السابق الراحل جورج السادس، والد الملكة إليزابيث، فيما غابت صور الامير هاري وزوجته ونجله .

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وفيما ربطت عدة صحف بريطانية هذا الغياب باعتباره مؤشراً على خلاف ما بينهم، قالت مارلين كونيغ، مؤلفة وخبيرة في العائلة المالكة البريطانية، لمجلة تايم الأمريكية إن هذا الغياب هو أمر طبيعي، له علاقة بشكل أساسي بكون والدة ميغان غير قادرة على رؤية حفيدها أغلب أوقات السنة، وانتهازهم هذه الإجازة للذهاب إليها.



ولفت الكثير من البريطانيين، أول من أمس، الى غياب صورة هاري وزوجته ميغان ماركل عن الصورة الرسمية للملكة بعد تسجيلها "خطاب الميلاد" من وراء مكتب خشبي مصقول، وتساءل كثيرون عن سبب "إقصائهما" من الصورة.



وكان المتحدث الرسمي بإسم الأمير هاري قد أعلن أن الامير هاري وزوجته وابنه سيقضون احتفالات عيد الميلاد مع والدة ميغان، في أمريكا، موضحاً في بيان رسمي أن "هذا القرار يتماشى مع التقاليد التي وضعها سابقاً أعضاء آخرون من العائلة، ويحظى بدعم صاحبة الجلالة الملكة"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

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