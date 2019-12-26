تعرفوا على الفنانين العالميين الأعلى دخلاً لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2019 10:41 مساءً - نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية للأعمال، قائمة الفنانين العالميين الأكثر ربحاً في العالم للعام 2019.



تربع مغني البوب الأمريكي، أندريه رويميل، المعروف بـ "دكتور دري"، على قائمة أكثر الفنانين جنياً للأموال لسنة 2019، بثروة قدرت بـ 950 مليون دولار.



وجاءت في المرتبة الثانية الفنانة تايلور سويفت، وبلغت ثروتها 825 مليون دولار، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب بيونسيه بأرباح بلغت ـ685 مليون دولار.

بيونسيه





واحتلت فرقة "يو2" المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 675 مليون دولار، فيما جاء مغني الراب ديدي في المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 605 ملايين دولار.



واحتل المغني إلتون جون الذي جنى أرباحاً قدرها 565 مليون دولار في المرتبة السادسة، وفي المرتبة السابعة جاء المغني جاي زي بأرباح بلغت 560 مليون دولار.

إلتون جون





وجاء المغني بول مكارتني في المرتبة الثامنة بأرباح 535 مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة قبل الأخيرة حلت المغنية كايتي بيري بأرباح بلغت 530 مليون دولار.



أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب المغنية ليدي غاغا بأرباح بلغت 500 مليون دولار.

ليدي غاغا

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