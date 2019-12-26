شاهد..أول ظهور لـ أحمد داش بعد تعرضه لحادث

نشر الفنان الشاب أحمد داش صورة له في اول ظهور بعد الحادثة التي تعرض له مؤخرًا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام".

وعلق "داش" على الصورة مرحبًا بمتابعيه قائلًا:"هالو"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين.

ويشار إلى أن آخر اعمال أحمد داش، فيلم "كازابلانكا"، مع

النجم أمير كرارة، والذي عرض في موسم عيد الفطر العام الماضي 2019.