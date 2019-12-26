الارشيف / فن ومشاهير

غدا.. تامر حسني في حفل ضخم في التجمع الخامس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ضخم مع النجم رامي جمال وذلك مساء غد الجمعة

بالتجمع الخامس.

 

ومن المتوقع ان يشهد هذا الحفل الكبير إقبالًا غير مسبوق

Advertisements
من الجماهير المصرية والعربية.

 

ويشار ان احدث اعمال النجم تامر حسني فيلم "الفلوس" مع النجمة زينة وعائشة بن أحمد ومن اخراج سعيد ماروق.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. تامر حسني في حفل ضخم في التجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا