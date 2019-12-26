فيديو.. سميرة سعيد تتخطي المليون بـ"هليلة"

حققت النجمة سميرة سعيد من خلال فيديو كليب "هليلة" المليون مشاهدة الأولى بعد طرحها بأسبوع واحد، وذلك عبر موقع الفيديو العالمي "اليوتيوب". الفيديو العالمي "اليوتيوب". أغنية "هليلة" من كلمات الشاعر الغنائي شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني يعقوب. وتوزيع موسيقي هاني يعقوب. ويشار أن سميرة سعيد طرحت مؤخرًا أغنية "متدلع" من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع موسيقي محب الراوي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا. Advertisements

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