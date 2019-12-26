شاهد.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل

هنأت النجمة كندة علوش النجمة غادة عادل بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "علوش" صور حفل عيد Advertisements ميلاد غادة عادل، معلقة قائلة:"مع عيد ميلاد حبيبتي غادة عادل عيد ميلاد سعيد". ميلاد غادة عادل، معلقة قائلة:"مع عيد ميلاد حبيبتي غادة عادل عيد ميلاد سعيد". ويشار أن آخر أعمال كندة علوش فيلم "الأصليين" مع النجمة منة شلبي والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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