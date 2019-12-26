صور .. أحمد السقا برفقة ظافر العابدين في العنكبوت

نشر النجم أحمد السقا صورة جديد له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر "السقا" في الصورة مع النجم ظافر العابدين في كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت".
ويشار إلى أن فيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرااللوزي، زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، محمد ممدوح، شيماء سيف، رامز أمير، محمد لطفي.
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