صور.. ناهد السباعي تمارس اليوجا

نشرت النجمة ناهد السباعي صورة جديدة لها وهي تمارس لعبة اليوجا وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام". وعلَّقت "السباعي" علي الصورة قائلة:"يستفيد الجسم من الحركة ويستفيد العقل من السكون، وعلَّق متابع علي الصورة قائلًا:"عاش يابطل". ويستفيد العقل من السكون، وعلَّق متابع علي الصورة قائلًا:"عاش يابطل". يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي فيلم "اللعبة الأمريكاني"، مع النجم أحمد فهمي وبيومي فؤاد وشيماء سيف وأحمد الشامي وهو من تأليف مدحت السباعي وإخراج إيناس سيف. النجم أحمد فهمي وبيومي فؤاد وشيماء سيف وأحمد الشامي وهو من تأليف مدحت السباعي وإخراج إيناس سيف.

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