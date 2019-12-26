وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يفتتحان معرض ديارنا



افتتحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وغادة والي وكيل الأمين العام بالأمم المتحدة معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة الذي يستمر حتى 15 يناير وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارض من مختلف محافظات الجمهورية.

هذا ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم سوف تكون هي ضيف شرف المعرض لهذا العام حيث سيتم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة كما يتم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

كما يتم الاحتفاء بمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال جناح خاص وكذلك تم تجهيز المعرض ليكون مناسبًا لأكواد الإتاحة ويوفر كراسي متحركة ومترجمي إشارة للتسهيل علي الزائرين والعارضين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضًا حية لتصنيع مجموعة

من المنتجات اليدوية كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أبنائهم بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضًا صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحدَّ من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض.وأكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أن معرض ديارنا يعد أكبر معارض الحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة ويعكس استراتيجية الوزارة في دعم و تسويق الحرف اليدوية.وأضافت القباج أن المعرض يضم مجموعة متميزة من المنتجات وبأسعار مناسبة فضلًا عن منتجات متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت وزير التضامن الاجتماعي أن اختيار محافظة الفيوم كضيف شرف المعرض يعكس الاهتمام بالحرف التراثية في الفيوم ومنها منتجات الخزف والفخار ومنتجات النخيل وبعض المواد الغذائية.