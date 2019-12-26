الفنان محمد ثروت: شخصية الجن جديدة في أدواري

أكد الفنان محمد ثروت أن تقديم شخصية الجني في مسرحية علاء الدين بشكل جديد ومختلف كان تحديًا كبيرًا وخاصة أن الشخصية قدَّمها في المسرح والسينما العالميين كبار النجوم.



وأعرب ثروت عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور

السعودي الرائع لمسرحية علاء الدين ضمن فعاليات موسم الرياض، مشددًّا علي أن هذا هو النجاح الحقيقي في نظر كل فنان.



وقال النجم الكوميدي: سعيد بوجودي للعرض في

موسم الرياض للمرة الثانية، وكما وعدنا الجمهور قدَّمنا عرض قمة في الإبهار.



مسرحية علاء الدين إنتاج مسرح كايرو شو وإخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام إسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون)