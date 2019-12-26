تراند اليوم : إطلالة شتوية سوداء لمنة فضالي تخطف قلوب الجمهور

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، خلال تواجدها في سوريا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكت أسود، وكوفيه وقبعة سوداء.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة منة فضالي مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى: “قمرة ما شاء الله عليك”، “أسوان كلها منورة بيكي أحلى #منة فضالي”.

كانت منة فضالي أعلنت مؤخرا انسحابها من فيلم “ماكو” وعدم استكمال تصويره، وهو بطولة عدد من الفنانين منهم نيكولا معوض، وبسمة، وناهد السباعي وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي والتركي مراد يلدريم، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف.