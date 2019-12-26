تراند اليوم : نسرين طافش تحتفل بالكريسماس بالأحمر

تشارك الممثلة نسرين طافش مع جمهورها الكثير من الصور وأحداثها اليومية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير Instagram.

وشاركت نسرين مع جمهورها صور احتفالاتها بأعياد الكريسماس وهي ترتدي فستان شتوي باللون الأحمر اللامع.

ولم توضح نسرين إذ كانت هذه الصور حديثة أم من أحتفالات سابقة لها.

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يشار إلى أن نسرين طافش، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل “مقامات العشق” مع يوسف الخال، ومصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وهو من تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

يذكر أن طافش، كانت قد نفت مؤخرًا الشائعات التي تم ترويجيها بشأن زواجها من المخرج طارق العريان، زوج الفنانة أصالة، خلال لقائها في حلقة برنامج “عرب وود”، إن أصالة كانت قد نفت هذه الشائعة مسبقًا واصفة مروجيها بأنهم “ناس فاضي”، ولذلك فهم بالفعل “ناس فاضية”.

وكانت الشائعات أكدت أن أصالة حذفت صور طارق العريان من حسابها وهذا ما لم يحدث، فالزوجان مازالا يحتفظان بصورهما سويا عبر الحساب وكذلك مازالا يتابعان بعضهما.