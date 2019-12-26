فيديو: شاهدوا بلقيس ترقص في الشارع وهذه قصّتها مع الفرو

عبرت الفنانة بلقيس عن تفاؤلها مع اقتراب العام الجديد، ونشرت مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع مع تعليق" مزاج 2020".

بلقيس التي كانت ترتدي جاكيت من الفرو، نوهت بأن الفرو ليس طبيعياً لأنها ضد الوحشية التي تمارس في حق الحيوانات.

كما نشرت مقطع فيديو مع الملحن افهد الناصر مشيرة الى انهما سوف يتعاونان في عمل وطني جديد.

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يذكر أن آخر أعمال بلقيس أغنية باللهجة المغربية بعنوان "تعالى تشوف" وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، وصورتها تحت إدارة المخرج عبد الرفيع عبديوي.