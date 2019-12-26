بانوراما الجميلة 2019: كاظم الساهر: تغيير كنية واعتزال وخبر وفاة وانفصال

هذا العام كان مفصلياً في حياة كاظم الساهر، كل الأمور كانت معلّقة، من اعتزال غير معلن، إلى انفصال عاطفي غير معلن أيضاً، إلى مشاكل ومواجهات اضطرّ إلى خوضها.

هذا العام ابتعد كاظم نهائياً عن برامج الهواة، وصوّر كليب لم ير النّور، وغيّر اسمه، وزوّج ابنه، وختم عامه معتذراً عن إحياء الحفلات بسبب الأوضاع الأليمة في بلده.

انفصل عن خطيبته؟

-في بداية العام، أجرت محطة BBC مقابلة مع كاظم الساهر، سئل يومها عن زواجه من خطيبته سارة، فأجاب أنّه لم يحدد موعد زواجه حتى الآن، وأنّه سيعلم جمهوره عندما يقرر الإقدام على خطوة مماثلة، وبعدها غابت أخبار خطيبته.

كما أنّه احتفل بزفاف ابنه في شهر اغسطس ولم تكن سارة من بين المدعوين.

وعندما سئل كاظم عن حقيقة انفصاله عنها ردّ قائلاً هذه الأمور "شخصية وخاصة نؤجّلها ونتحدّث عنها فيما بعد"، ولم يحسم حقيقة انفصاله عن سارة رغم كل الشائعات.

كاظم مع عائلته وخطيبته سارة

شتاء طنطورة

في فبراير، قام الساهر بتقديم ليلة عراقية في شتاء طنطورة.

وغنّى 12 أغنية على مدى 90 دقيقة، كانت باكورة لسلسلة حفلات في المملكة العربية السعودية تكلّلت كلّها بالنّجاح.

كاظم الساهر في شتاء كنكورة

تغيير كنيته

في بداية العام، تقدّم الساهر بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية لتغيير كنيته من السامرائي (كنيته الاصلية) إلى الساهر (لقبه الفني)، تسهيلًا للمعاملات الرسمية التي يقوم بها، ولكي لا يحصل اختلاف في الأوراق الشخصية، كونه بات معروفًا أكثر باسم كاظم الساهر.

ووافقت السلطات العراقية على طلب الفنان بتبديل كنيته، ما دفع البعض إلى الطلب من أهل سامراء القيام بوقفة استنكار، معتبرين أنّ كاظم الساهر تخلى عنهم، كما طالبوه بأسباب مقنعة تدعوه إلى تغيير كنيته.

ولم يتأخّر الفنان في الرّد، فنشر تسجيلاً بصوته، يعتذر فيه من عشيرته ويتحدث فيه عن الأسباب التي دفعته إلى غيير كنيته الأصلية "السمرائي" وإستبداله باللقب الفني الذي إشتهر فيه "الساهر".

تغيير كنية الساهر

وقال:" إسمي في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي الأحوال المدنية كاظم جبار إبراهيم، وفي الخارج كاظم جبار الساهر. عدم التطابق هذا سبب مشكلة كبيرة، دون شرح كثير، والتعاملات الرسمية متوقفة بسبب عدم التطابق".

وتابع الساهر: "حتى حصولي على ورقة بأن كاظم جبار إبراهيم هو كاظم جبار الساهر لم تكف، والمحامي أخبرني بضرورة إضافة الساهر، لكي يحدث التطابق. الأمر حبر على ورق، وهو إضافة الساهر، والذي معي منذ 30 عاما مع الشهرة، ولا أقصد أي إساءة، ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل، ولا مدينة الحرية، أنا إبن سيد جبار وإبن العظيمة نورية علي، كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح، وأفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق".

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هوية كاظم الساهر

وخاتم كاظم الساهر "انا إبن العراق وأتشرف أن أتلقى منكم هذا الاهتمام، أعتذر إذا تسبب هذا الموضوع بأي ألم لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق، أما الأصل أنا إبن وادي الرافدين".

اعتراض على تحويل أغنيته لنشيد وطني

في شهر مارس، عبّر مجموعة من المثقفين في العراق، عن اعتراضهم وغضبهم، بسبب ترشيح أغنية كاظم الساهر "سلام عليك"، نشيدًا وطنيًّا للجمهورية العراقية.

وأصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، بياناً اعتبر أنّ في هذا الأمر تعدّيًا على تاريخ الأدب العراقي، مؤكدًا أنّ الاتحاد كان قد رشح قصيدة الجواهري: "سلام على هضبات العراق وشطّيه والجرف والمنحنى".

كما أشار البيان إلأى أنّ كلمات "سلام عليك" بسيطة لا تليق بقامة الأدب العراقي، الذي أنجب المتنبي والجواهري والسيّاب، ومئات الأسماء الرنانة، ولحنها مقتبس من نشيد الجمهورية الأولى للمؤلف الموسيقي العراقي لويس زنبقة.

-كليب جديد لم ير النور

في شهر فبراير، أعلنة المخرج فادي حداد عن تعاونه مع الساهر في كليب جديد لم يذكر شيئاً عن تفاصيله، وبالفعل تمّ تصوير الكليب، إلا أنّه لم يبصر النّور لغاية اليوم.

-إعلان اعتزال

أثار تصريح المسؤولة الإعلامية لمهرجان "إهدنيات" في لبنان الجدل الصيف الماضي، إذ أشارت إلى أن كاظم الساهر قد يتوقف عن الغناء لمدة عام أو عامين، بسبب تحضيره لعمل فني ضخم.

وعاد هذا التصريح ليتكرّر في البحر الميّت في الأردن حيث أحيا الساهر حفلاً غنائياً. كما عادت نورا جنبلاط وأعلنت أنه سيغيب للمرة الاولى عن مهرجانات بيت الدين التي تديرها، ولن يكون حاضراً الصيف المقبل لأنه سيتوقف لفترة عن الغناء.

-مشكلة في الأردن

في شهر أغسطس، تعرض كاظم الساهر لمشكلة قانونية في الأردن بسبب تهربه من دفع الضرائب لنقابة الفنانين الأردنيين.

فقد نشر عدد من المواقع الأردنية، نسخة عن وثيقة صادرة عن نقيب الفنانين في الأردن، تؤكد أنه وجه إنذاراً إلى الساهر بسبب تمنعه عن دفع الضرائب المستحقة عليه لقاء غنائه في الأردن، وتطالبه بدفع مبلغ 44 ألف دولار، كضريبة للنقابة التي تحصل على 3% من المردود المادي الذي يتقاضاه الفنان عند غنائه في الأردن، كما تضمن الإنذار، إشارة واضحة بأن الساهر غنى في الأردن من دون الحصول على التصاريح اللازمة.

شائعة وفاة

انتشر في شهر اوكتوبر، خبر وفاة كاظم، وجاء في الخبر أن الوفاة حصلت في أحد مستشفيات بيروت إثر تعرضه للتسمم بعد تناوله وجبة طعام العشاء التي أعدتها زوجته المغربية.

كاظم علق على الخبر فور انتشاره، بنشر كلمات أغنية عبر حسابه على الرسمي على "فايسبوك"، للتأكيد أنه منشغل بالتحضير لألبومه.

عام كاظم كان مثمراً فنياً، أحيا خلاله عشرات المهرجانات، وفضّل بعدها أن يبتعد، دون أن يصدر عنه أي قرار رسمي، تاركاً لمديري المهرجانات التي تستضيفه بصورة مستمرة الإعلان عن اعتزال مؤقت.