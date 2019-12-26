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عتذرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن تقديم حلقة جديدة من برنامجها "هنا الكويت" بسبب عارض صحي مفاجئ ألمّ بها.
وكتبت فجر السعيد في تغريدة على حسابها على "تويتر": "أول يوم عدت فيه لبرنامج هنا الكويت وفقرة على مسؤوليتي طحت في الأستوديو طيحة قوية على الرأس وبعد يومين من الطيحة بديت أحس في عدم التوازن والدوخة اذا وقفت او لفيت يمين او يسار..ولا زالت مستمرة للأسف".
وتابعت "لذلك إعتذرت عن الظهور التلفزيوني هذا الأسبوع وبإذن الله سأعود الأحد المقبل".
وما لبثت أحلام أن طمأنت متابعيها إلى صحّة فجر فكتبت " الحمد لله صارت بخير صارت بصحة الحمد لله رجعت ديرتها وهي متشافية رجعت بيتها والكويت كلها استقبلتها بحب نورتي ديرتك ونورتي الدنيا بوجودك بينا خلي بالك على نفسك تراك غاليه فجور".
وكانت فجر السعيد عادت إلى الكويت قبل نحو أسبوعين، بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا نتيجة خطأ طبي تعرّضت له خلال إجرائها عملية تحويل مسار، ما ادّى إلى دخولها في غيبوبة، وعلاجها لمدّة ستة أشهر في باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر المرض يمنع فجر السعيد من تقديم برنامجها وهذا ما حصل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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