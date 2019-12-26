محمد سعد يكشف السبب الحقيقي لانسحابه من مسرحية علاء الدين

خرج الممثل محمد سعد عن صمته، خلال تواجده في مسرح النهار للمشاركة في تكريم النجم حسن حسني، حيث كشف للمرّة الأولى عن سبب انسحابه من مسرحية "علاء الدين" التي عرضت مساء أمس ضمن فعاليات موسم الرياض ورفعت شعار "كامل العدد" بعد نفاد تذاكر أيام العرض للمسرحية. فقد برّر سعد انسحابه من تقديم دور الجني في المسرحية باختلاف الرؤية بينه وبين مخرج العرض مجدي الهواري، مؤكداً أن الأخير كان يريد تقديم مسرحية غنائية استعراضية، بينما هو ممثل كوميدي وليس الراقصة الشهيرة الراحلة سامية جمال حتى يأتي الجمهور لمشاهدة رقصاته وفقراته الغنائية، وأضاف: أنا مش سامية جمال ولا طالع أغني.. أنا طالع اضحك الجمهور. Advertisements أحمد عز وكان محمد سعد كان المرشح الأول لتجسيد شخصية الجني وانضم بالفعل لبروفات المسرحية بعد محاولات مكثفة لإقناعه قام بها الممثل أحمد عز والمخرج مجدي الهواري، ولكنه أعلن انسحابه سريعاً دون أن يوضح الأسباب.

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