مسرحية "عنتر المفلتر" لـ طارق العلي خلال فعاليات "شتاء الرياض"

كشف القائمون على فعاليات "شتاء الرياض" عن عرض مسرحية "عنتر المفلتر"، التي يؤدي دور البطولة فيها طارق العلي، في الموسم السياحي الذي يأتي استكمالاً لموسم الرياض.

كذلك، قاموا بنشر المعلومات الخاصة بالعرض، الذي سيكون خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري على مسرح بكر الشدي في منطقة البوليفارد.

وتدور قصة المسرحية حول عنتر الذي يلجأ وعائلته "زوجته أم مشاري وابنه مشاري"، بعد غرق منزله بسبب هطول أمطار غزيرة على البلاد، إلى أحد أقاربه رجل الأعمال المعروف "دينار كونكريت"، صاحب إحدى الشركات المتخصصة في أعمال البناء والمقاولات والمنتسب والعضو في مجالس إداراتٍ عدة لشركات خاصة، وزوجته دينار "أم فيصل"، المرأة الأرستقراطية، التي تعارض وجود عنتر وأفراد أسرته في منزلها، وخلال الفترة التي يقضيها عنتر وعائلته في منزل "دينار كونكريت"، تحدث مفارقات كوميدية عدة، وفي نهاية المسرحية، يُكتشف أمرٌ غريب، يتسبَّب في دخول "دينار كونكريت" السجن.

Advertisements

العمل من تأليف عيسى أحمد، وإخراج مشاري المجيبل، ومساعد مخرج عبدالله البصيري، وبطولة: طارق العلي، جمال الردهان، أحمد الفرج، هند البلوشي، ميس قمر، ومشاري المجيبل.

ويمكنكم الحصول على تذاكر حضور المسرحية من خلال الرابط التالي: https://riyadhseason.sa/ar/event/Antar_Almfltr

يذكر أن مسرحية "عنتر المفلتر"، عُرضت في يونيو الماضي ضمن فعاليات موسم العيد، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وكانت في قائمة الأعلى مبيعاً للتذاكر.