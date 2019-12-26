كشف الإعلامي محمد الغيطي، سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وتحديداً بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال محمد الغيطي، خلال برنامجه «كلام مع الغيطي»، الذي يعرض على شاشة «الحدث اليوم»، إن «السر وراء اختفاء هيثم أحمد زكي في هذه الفترة، وكما روت لى الفنانة عفاف شعيب، هو اتهامه في بعض الجرائم بسبب سرقة سلاح والده أحمد زكي، والذي قام بتجديد رخصته باسمه، وذلك خلال فترة حالة عدم الانضباط التي شهدتها مصر عام 2011».
ويضيف محمد الغيطى: «الذي قام بسرقة السلاح منذ وفاة والده، ارتكب به عدة جرائم قتل، وكان المتهم فيها هيثم أحمد زكي، وهو ما دفعه للاختفاء في هذه الفترة، وذهب إلى الفنانة عفاف شعيب وقال لها، إنه سيختفي هذه الفترة لحين إظهار الحقيقة».
وأوضح: «بعد فترة قصيرة تم إلقاء القبض على المجرم الحقيقي واعترف بسرقته وجرائمه، وأصبح هيثم أحمد زكي بريئاً من أية تهمة».
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي قد توفي في 7 نوفمبر الماضي، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود.
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كانت هذه تفاصيل خبر اعتراف لإحدى الفنانات.. هيثم احمد زكي متهم في ارتكاب جرائم قتل.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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