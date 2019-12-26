محمد الشرنوبي بصحبة خطيبته هل قصد كيد سارة الطباخ بهذه الصورة؟

شاركت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام وخطيبة المطرب والفنان الشاب محمد الشرنوبي متابعيها وأصدقاءها بصورة، ظهرت من خلالها في حالة رومانسية مع خطيبها الفنان محمد الشرنوبي، ويبدو أنهما كانا يحتفلان برأس السنة.

وعلقت راندا على الصورة وقالت: «كل ما أريده هو أنت»، ورد عليها الشرنوبي وقال: «ربنا يخليكِ ليا»، وتفاعل معهما الكثيرون من محبيهما، الذين حرصوا على الدعاء لهما بحياة سعيدة بعيداً عن أية أزمات ومشاكل، وتفاعل البعض مع الصورة مؤكداً أن شرنوبي يحاول كيد خطيبته السابقة ومديرة أعماله سارة الطباخ بهذه الصور، ولم يرد الفنان الشاب على هذه الانتقادات التي تم تداولها على نطاق واسع من مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان محمد الشرنوبي قد أعلن منذ عدة أسابيع خطوبته على راندا رياض، ونشر مجموعة من الصور لهما خلال حفل خطوبتهما الصغير، وعلق على الصور وقال: «مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكِ على طول مبسوطة.. ربنا يخليكِ ليا».

جدير بالذكر، أن الفنان محمد الشرنوبي ينشغل حالياً بتصوير فيلمه الجديد شريط 6، الذي سيشارك في بطولته بجانب الفنان خالد الصاوي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، وكان آخر أعماله: حكاية ما تيجي يا مليجي، التي قدمها ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، والذي شارك في بطولته كل من: محمود حجازي، وهدى المفتي، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد يسري، ومن إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين، وقد حقق من خلال دوره نجاحاً كبيراً وأشاد به الكثيرون.

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