حفيدتا هيفاء وهبي في أحدث ظهور لهما.. شاهدوا كيف أصبحتا تشبهانها تماماً

شاركت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمجموعة من الصور لابنتيها وهما تحتفلان برأس السنة، وعلقت زينب على الصور وقالت: «عيد ميلاد سعيد، ينعاد عليكم يا رب بالصحة والسعادة».

وظهرت حفيدتا هيفاء وهبي وهما بجانب شجرة الكريسماس وترتديان ملابس ليحتفلوا بها، وأكد البعض على تشابه ملامح الطفلتين مع جدتهما الفنانة هيفاء وهبي.

يشار إلى أن الفنانة هيفاء وهبي قد انتهت خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهد فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وعباس أبوالحسن، وأروى جودة، ومن إخراج محمد حماقي، وإنتاج محمد وزيري الذي كان يعمل مدير أعمال هيفاء وهبي.

Advertisements

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة هيفاء وهبي في تصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، ولكنها لم تستقر حتى الآن على أبطال العمل.

كما تحضر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيضاً لعدد من الحفلات الغنائية، التي ستحييها خلال الأيام المقبلة احتفالاً برأس السنة.

اقرئي ايضا : بالصور: ماذا قال احمد عز بعد أول عرض لمسرحيته «علاء الدين» بالرياض؟

وتردد الكثير من الشائعات حول الفنانة هيفاء وهبي وارتباطها بمدير أعمالها محمد وزيري، وخرجت في العديد من اللقاءات ولم تتحدث تماماً عن هذا الأمر، ولم تؤكد أو تنفِ علاقتها العاطفية بمدير أعمالها.