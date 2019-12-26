حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها هنا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومحبيها خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور، التي ظهرت من خلالها من أصدقائها وشقيقاتها، وذلك أثناء احتفالهم بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة هنا شيحة.

وحرصت حلا على تهنئة شقيقتها بعيد ميلادها، وقالت: «كل سنة وأنتِ طيبة يا هنون»، وتفاعل معها الكثيرون من متابعيها، الذين حرصوا أيضاً على تهنئة الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة، كان حكاية اتفضلوا في الصالون، التي عرضت ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي يكتبه الفنان عمرو محمود ياسين، واستطاعت الفنانة هنا شيحة أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال هذا العمل.

على ناحية أخرى، تنشغل الفنان حلا شيحة خلال الفترة الحالية بتصوير أحدث أعمالها الفنية: مش أنان، والذي تعود من خلاله لشاشة السينما مجدداً، بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً منذ أن اعتزلت التمثيل وارتدت النقاب، ويشارك حلا في بطولة الفيلم الجديد، الفنان تامر حسني، وسوسن بدر، وماجد الكدواني، وغيرهم الكثيرون من نجوم السينما.

وخاضت الفنانة حلا شيحة خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال، الذي قامت ببطولته بجانب محمد رمضان، وماجد المصري، ومنى عبدالغني، وحسام داغر، وأحمد صيام، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما، وتعرضت حلا شيحة لانتقادات شديدة بسبب أدائها في العمل، وطالبها الكثيرون بالحصول على كورسات تمثيل جديدة، وهذا ما قامت به بالفعل وتلقت كورسات تمثيل مع مروة جبريل، ومن المفترض أن تحسم مشاركتها من الموسم الرمضاني المقبل خلال الفترة المقبلة.

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