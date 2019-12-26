بالصور: نجمات لبنان يستقبلن الكريسماس وهكذا كانت أجواء الاحتفالات من منازلهن

رغم الأجواء الصعبة التي يمرّ بها لبنان، لم تفوّت نجمات لبنان الميلاد من دون الاحتفال به، وإطلاق الأمنيات بغدْ أفضل.

فكيف استقبلت النجمات الميلاد وكيف كانت أجواء الاحتفالات؟

- سيرين عبدالنور نشرت صوراً لها بفستان أحمر من وحي الميلاد وتوجّهت بالمعايدة لمتابعيها: مساء الخير للكل ينعاد عليكم إن شاء الله، ميلاد مجيد للجميع وإن شاء الله يكون ولادة جديدة تامة للبنان وللشعب اللبناني، ولكل البلاد التي تعاني من المشاكل والحروب بتمنى لكم كل الخير.

سيرين عبد النور

وما لبثت أن نشرت فيديو للطريق الغارق بالمياه جراء العاصفة التي تضرب لبنان، وقالت إنّ سيارتها كادت تغرق، وما لبثت أن طمأنت محبيها إلى أنها وصلت إلى المنزل، وتمنّت السلامة للجميع في هذه الليلة العاصفة.

-الفنانة ماجدة الرومي نشرت صورة جديدة لها برفقة شقيقها عوض الرومي وعلقت عليها قائلة: "ميلاد مجيد"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها. كما نشرت صوراً لها من الريسيتال الذي أحيته في بيروت قبل أيام، وعاد ريعه للعائلات الفقيرة، في تقليد دأبت عليه النجمة الكبيرة كل عام.

ماجدة الرومي مع شقيقها عوض

-إليسا شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الأجواء الميلادية من منزلها، ونشرت صورة لشجرة الميلاد والهدايا التي تلقّتها، كما نشرت صورة لطاولة العشاء مع الشموع. وأعربت الفنانة عن سعادتها بالجو العاصف، وحبّها للشتاء، وذكّرت الجميع بأنّ يصلّوا، لأنّ الدنيا مهما ضاقت بهم، لا بد أن تفرج بالدعوات والصلاة.

اليسا

-أما نادين نجيم، فكتبت معايدة من وحي الأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان جاء فيها: ميلاد مجيد أحبائي ما تنسوا المحبة هي معنى العيد الحقيقي ... مني بعايدكم وبعايد كل شخص قريب مني أو بعيد كل شخص بحبني أو لاء وكل شخص تعبان مريض أو حزين.

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وأضافت نادين: غمرة وبوسة لكل طفل فاقد معنى العيد بهل الليلة المجيدة العيد منه هدية العيد منه سفرة عشا ولا شجرة العيد هو يسوع والأمل أنه الأيام الجاية رح تكون احلى طالما يسوع مبارك أعيادنا وبيوتنا وقلوبنا كل عيد وانتوا بخير.

-نانسي عجرم نشرت صورة لها مع بابا نويل وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد مجيد للجميع".

نانسي عجرم

وأضافت: أمنياتي كتيرة السنة.. بهالعيد من قلبي بتمنى الفرحة تسكن كل بيت ويزول الحزن من كل القلوب. الله يشفي كل مريض ويكون حد كل شخص وحيد ويعطي القوة لكل شخص قسيت عليه الحياة

كل حدا منا قادر يسعد شخص ولو حتى بكلمة ما يتأخر لحظة، المحبة فرح وأمل ونحنا كلنا بحاجة لأمل ببكرا أحلى ميلاد مجيد. ولم تنشر نانسي صوراً لبناتها كما كانت تفعل في السنوات الماضية.

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-الاعلامية رايا ابي راشد نشرت صورة لها وهي تحمل صغيرتها لولا، وعلقت " بهالعيد من قلبي بتمنى الفرحة تسكن كل بيت ويزول الحزن من كل القلوب. الله يشفي كل مريض ويكون حد كل شخص وحيد ويعطي القوة لكل شخص قسيت عليه الحياة".

ريا ابي راشد

ريا ابي راشد مع ابنتها لولا

-في منزلها في القاهرة، احتفلت كارول سماحة بالميلاد حيث جمعت حولها أصدقاءها.

ونشرت كارول مجموعة صور تجمعها بزوجها وابنتهما تالا، والممثلة إلهام شاهين والإعلامية منى الشاذلي، وعلقت على الصور قائلة: الميلاد مع أصدقائي وعائلتي أحلى.

من اجواء احتفالات كارول سماحة

-نوال الزغبي اكتفت بنشر صورة لها من أجواء الميلاد إلى جانب الشجرة المزيّنة وكتبت معايدة تمنّت فيها السلام للبنان، وأن تمحى الصورة السيّئة التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، لنستعيد لبنان الذي نحلم به.

نوال الزغبي

-ماغي بو غصن نشرت صورة لها بفستان أحمر وكتبت تعليقاً جاء فيه " مش بس بالأحمر منحتفل بهالعيد.. بكل ألوان الحياة كمان.".

ماغي بو غصن

وتابعت "ان شاء الله ايامنا اللي جايي تكون كلا حب ومحبة وسلام وأمل ببكرا أحلى.".

- يارا، فشاركت متابعيها عبر انستغرام، بصورة لها وهي ترتدي الأحمر وعلقت قائلة: "ميلاد مجيد أصدقائي ان شاء الله بهالّليلة المجيدة المباركة يخلق فيها الحب، الخير والمحبة الحقيقيّة والسلام بقلوبنا وبكل العالم .. قولوا آمين".

يارا