صديقة نادين نجيم تغافلها وتلتقط لها هذا الفيديو مع ولديها

نشرت الفنانة نادين نجيم فيديو عبر "انستا ستوري"، يظهر فيه ولداها هافن وجيوفاني وقد حوّلا المنزل إلى ملعب، وبدت غرفة المنزل كبيرة وخالية من الأثاث، أعدّتها نادين ليلعب فيها الأولاد على الدراجات.

كما نشرت نادين فيديو آخر ظهرت فيه وهي نائمة بين ولديها في سرير واحد، وقالت إنّ إحدى الصديقات التقطت فيديو لها خلال مشاهدتها الرسوم المتحركة مع ولديها، وعلقت بأنها غالباً ما تغفو قبل أولادها عندما تذهب معهم إلى النوم.

من ناحية ثانية، تباشر نادين نجيم في 10 يناير\كانون الثاني المقبل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "عشرين عشرين" مع قصي خولي. قصة المسلسل رومانسية اجتماعية، تجمع بين الأمل والقوة والحب، وهو من إنتاج صادق الصباح وإخراج فيليب أسمر.

Advertisements