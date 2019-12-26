بسبب الإقبال الكبير عرض "الذيب في القليب" لـ ناصر القصبي مجدداً في "شتاء الرياض"

علن القائمون على فعاليات "شتاء الرياض" إعادة عرض مسرحية "الذيب في القليب" من بطولة ناصر القصبي، وحبيب الحبيب، وعبد الإله السناني، وفنانين آخرين، من 2 إلى 18 يناير المقبل في الساعة 08:30 مساءً من كل يوم في القاعة الزرقاء بجامعة الأميرة نورة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته في عروضها الأولى خلال "موسم الرياض" في الفترة من 23 أكتوبر إلى 23 نوفمبر.

والمسرحية من إنتاج مجموعة MBC، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه السعودية، وتشكِّل عودة القصبي مجدداً إلى المسرح للمرة الأولى منذ أن قدَّم "ولد الديرة" مع الفنان عبدالله السدحان عام 1989، المسرحية التي عُدَّت علامةً فارقة في تاريخ المسرح السعودي.

وكان القصبي قد ثمَّن، في حوار تلفزيوني، مبادرة هيئة الترفيه بالإسهام في عودته إلى المسرح مجدداً، واصفاً إياها بالمبادرة الرائعة، قائلاً: "ربما يغضب فنانو المسرح في السعودية من جملة عودة المسرح السعودي، لأن هؤلاء يعملون بجد منذ سنوات في حدود الإمكانات المتاحة والميزانيات المتواضعة لإبقاء مسرحنا صامداً".

وأوضح الفنان القدير في اللقاء، أن "المسرح السعودي، مع الأسف، قد تم تغييبه وتهميشه طوال سنوات لظروف كثيرة، وهذا كله خلق خلال العقدين الأخيرين أعمالاً دون المستوى، نتج عنها عزوف الجمهور عن المسرح السعودي".

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بينما لفت الفنان عبدالإله السناني إلى أهمية المسرح في الترفيه، في حديثٍ آخر عن المسرحية، قائلاً: "المسرح أحد أهم روافد صناعة الترفيه، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على حرصه الكبير على أن يصبح المسرح جزءاً لا يتجزأ من مقومات الترفيه في السعودية، وهذا ما كنا نطالب به دائماً، بأن يكون المسرح جزءاً من حياتنا، والحمد لله، تحقق ذلك على أرض الواقع في موسم الرياض".

ومسرحية "الذيب في القليب" من تأليف خلف الحربي، وإخراج محمد راشد الحملي، وتتحدث عن التحولات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها السعودية في السنوات الأخيرة من خلال قصة محاسب، اتُّهم بقضية اختلاس، ويسعى إلى إثبات براءته، مع عرض مواقف أفراد أسرته المتناقضة تجاه قضيته.

وإضافة إلى القصبي والحبيب والسناني، يشارك في المسرحية النجم راشد الشمراني ضيفَ شرفٍ عليها، إضافة إلى ريماس منصور, وعبدالمجيد الرهيدي, ومحسن الشمري, وعلي الحميدي, وهبة الحسين, وزيد السويداء، وعبدالله المزيني.

ويمكنكم الحصول على تذاكر حضور المسرحية من خلال الرابط التالي: https://riyadhseason.sa/ar/event/AlTheeb_Fe_AlGleeb