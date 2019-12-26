صورة لابنتي عمرو دياب في خان الخليلي تشعل السوشال ميديا

بالصورة.. أبناء عمرو دياب، في زيارة لخان الخليلي

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديو والصور إنستقرام، مع شقيقتها جنا، في منطقة خان الخليلي؛ حيث تتواجدان حالياً في زيارة لمصر، وحرصتا على زيارة عدد من الأماكن السياحية بالقاهرة.

متابعو كنزي عمرو دياب تفاعلوا مع صورتها بشكل كبير، وأشادوا بإطلالتهما المميزة، ووصفوا لهما الكثير من الأماكن السياحية التي من الممكن أن تقوما بزيارتها.

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عمرو دياب سعيد بنجاح حفله في ميدل إيست

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائياً ضخماً خلال الأيام الماضية، وذلك في ختام ميدل إيست، وقدم مجموعة من أغانيه الجديدة، ولكن بتوزيعات مختلفة، وهي أغاني: يتعلموا، وبرج الحوت، ويوم تلات، وأعلنت إدارة مهرجان ميدل إيست أن حفل عمرو دياب سجل حضور ما يقرب من 150 ألف متفرج؛ ليسجل أعلى حضور جماهيري في أيام المهرجان الثلاثة.

وفاجأ عمرو دياب الكثيرين من محبيه خلال الحفل بتواجد مجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين استضافهم على خشبة المسرح، وشاركوه الغناء في بعض أعماله، ومن بينهم: أحمد السقا، وأكرم حسني، وشيكو، ومحمد هنيدي، وعمرو يوسف، وهشام ماجد، والشاعر خالد تاج الدين، والشاعر تامر حسين، والملحن والمطرب عمرو مصطفى، وبالتأكيد تواجدت الفنانة دينا الشربيني خلال الحفل، ويعد هذا الحفل هو الثالث للمطرب عمرو دياب بالمملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض الفني.

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