بالصور: هازال كايا تخشى على ابنها من الحسد

نشرت الممثلة التركية هازال كايا، صورة تجمعها بزوجها المخرج علي أتاي وابنهما فكرت، وقامت بتغطية وجهه بقلب.

وأثارت هازال التساؤلات حول سبب إخفائها وجه ابنها، وتساءل كثيرون "هل تخشى هازال الحسد؟".

وكانت هازال قد أنجبت ابنها في 19 نوفمبر الماضي، حيث أعلن عن ولادة طفله على طريقته فكتب "وصل فيكو إلى العالم، أهلاً بك فكرت"، وقد أكدت الصحافة التركية أن علي لا يفارق زوجته التي لا تزال في المستشفى.

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يذكر أن علي وهازال تزوّجا في شهر فبراير من عام 2018، لتعلن بعد فترة قليلة عن حملها وفرحتها بهذا الخبر، واعتزالها الفن ريثما تضع مولودها على أن تقرر بعدها الفترة التي ستغيبها للاهتمام بالمولود الجديد.

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