الراحل هيثم أحمد زكي اتّهم بجريمتي قتل وهكذا أثبت براءته

كشف الإعلامي المصري محمد الغيطي في مفاجأة صادمة، حادثة لم تكشف إلى الإعلام من قبل عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تسببت في اختفائه عن الأضواء لمدة عام، بعد ثورة يناير2011، وقال إنّ الفنان الذي توفي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان قد اتُّهِم في قضية قتل وقتها، فتوارى عن الأنظار إلى حين ثبوت براءته.

وروى الإعلامي المصري حقيقة ما حصل مع هيثم، نقلاً عن الفنانة عفاف شعيب التي أخبرته القصّة، وفي تفاصيلها أن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم أحمد زكي، قام بسرقة السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها مصر في بداية العام 2011 مع اندلاع الثورة، وباع السلاح يومها في إحدى قرى الصعيد.

ولسوء حظ هيثم، ارتُكبت بالسلاح جريمتا قتل، وكان قبلها كان هيثم قد قام نقل رخصة السلاح باسمه ليصبح مطلوباً القبض عليه.

وقام هيثم بالاتصال بالممثلة عفاف شعيب، وأكّد لها أنّه لم يرتكب أي ذنب، وأنّه خائف من أن يسجن زوراً، وقام بالتواري عن الأنظار لمدّة سنة.

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وقد تدخّلت عفاف شعيب في الأمر، ليقبض على سارق السلاح وقد اعترف بالسرقة، وتمّت تبرئة الفنان الراحل، الذي فضّل عدم الكشف عن الحادثة رغم تسبّبها بابتعاده عن الفن لأكثر من عام.

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