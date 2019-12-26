شاهدوا.. رانيا يوسف بفستان أحمر تطلق أمنيتها في عام 2020

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - وجهت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ رسالة الى متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قبيل انتهاء عام 2019 وانطلاق العام الجديد.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو مرتدية فستاناً أحمر وتحدثت لمتابعيها متمنية لهم عاماً سعيداً.

وقالت:”سنة سعيدة عليكم، يارب تبقى سنة 2020 زي الفل على كل الناس واللي محققش حلمه في 2019 يحققه في 2020″.

من جهة ثانية، سيعرض مسلسل رانيا يوسف “الآنسة فرح” يوم الأحد المقبل، على قناة MBC 4، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.