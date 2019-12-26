كريم عبدالعزيز ينفي وجود خلاف مع أحمد عز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان كريم عبدالعزيز ما تردد مؤخرا بشأن وجود خلاف مع الفنان أحمد عز بسبب ترتيب الأسماء على ملصق وتتر فيلم "كيرة والجن".

وقال كريم عبدالعزيز في مقابلة تلفزيونية: "أقسم بالله كل ما يقال عار تماما عن الصحة وغير دقيق، لم أتحدث أنا أو عز عن شكل وترتيب الأسماء، ولن يحدث خلاف في هذا الجانب، علاقتي بأحمد عز طيبة".







وفيلم "كيرة والجن" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ويعد من أقوى الأفلام إنتاجا في تاريخ السينما المصرية، وهو يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 19، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي حينها.

يذكر أن كريم عبدالعزيز انتهى من تصوير دوره في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي ومن المحتمل عرضه خلال الأيام المقبلة.