خاص- معين شريف، نانسي نصرالله وهشام حداد يتحدون القلق بحفلة ضخمة في لبنان

كما بات معلوماً ان الحفلات الفنيّة ليلة رأس السنة باتت تقليداً سنوياً مع وداع عام وإستقبال عام جديد. ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمر بها لبنان حالياً، اختار العديد من النجوم اللبنانيين احياء حفلات العيد في العديد من العواصم العربية والغربية.

ولكن بما أننا شعب لا يعترف بالإستسلام والتراجع ولأننا وطن كان دوماً رسالة أمل وحياة وفرح الى كل العالم، ولأن ارادة الحياة أقوى من اليأس. وعلى الرغم من أن معظم نجوم لبنان توزعوا على العديد من العواصم لاحياء سهرات العيد، إلا أن شركةPgmproduction ، لصاحبها السيد باسكال مغامس، أصرّت أن تودّع عام 2019 وتستقبل عام جديد مع الشعب اللبناني وذلك من خلال تنظيم الشركة حفلة تعتبر من أقوى الحفلات في لبنان متحدية اليأس بالفرح، حيث أن الجمهور على موعد مع حفلة قوية وكبيرة يحييها كل من النجوم معين شريف، نانسي نصرالله وهشام حداد في صالة السفراء – كازينو لبنان.

اذاً، يتحدى السيد باسكال مغامس القلق والخوف من الآتي، بحفلة فنية ضخمة سينظمها في لبنان تضم صوتين لفنانين مميزين هما معين شريف ونانسي نصرالله، بالاضافة الى نجم الكوميديا هشام حداد.

