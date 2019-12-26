زينة تقاطع تامر حسني في العرض الخاص لـفيلمهما الجديد "الفلوس"

بطريقة كوميدية، قاطعت الفنانة زينة الفنان تامر حسني خلال حديثه لوسائل إعلامية حضرت العرض الخاص لفيلمهما الجديد "الفلوس".

وكما ظهر في فيديو عرضه برنامج MBCTrending، كان تامر حسني يشيد بأداء زينة دورا عبقريا في "الفلوس"، عندما قاطعته بأغنية الفيلم "حلو المكان"، وعندما سأله الإعلام عن الأغاني في الفيلم، قالت إنها تغني ثلاث أغنيات في "الفلوس"، وأخيرا عندما تلقى سؤالا حول هدفه من الفيلم، طلبت منه الإجابة بصراحة، وقالت: الإيرادات.

فيلم "الفلوس" إنتاج مشترك لشركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني، و"أفلام مصر العالمية"، وشركة "الكوت"، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

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