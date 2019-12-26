نادين نجيم أمام كاميرا “2020” خلال أيام

متابعة بتجــــــرد: تبدأ النجمة اللبنانية نادين نجيم تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “2020” خلال الأيام المقبلة وتحديداً خلال الأسبوع الأوّل من السنة الجديدة.
وأعلن مخرج المسلسل فيليب أسمر عن بدء العدل التنازلي لانطلاق تصوير المسلسل، حيث نشر صورة لمغلف السيناريو وأرفقها بتعليق جاء فيه: “يتبقى 10 أيام للتصوير”.
وكانت نادين قد كشفت في تصريحات لها أن العمل يحمل جرعات عالية من الأمل والقوّة والحبّ، فرفعت منسوب التشويق للجمهوره الذي ينتظر أعمالها الدرامية بفارغ الصبر في كل عام.
الجدير بالذكر أن مسلسل “2020” من تأليف، سيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر، ويجمع من جديد بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، إذ سبق أن تعاونا للمرة الأولى في موسم رمضان 2019 في مسلسل “خمسة ونص”.
وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.
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