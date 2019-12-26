رامي عادل إمام يسترجع أجمل الذكريات مع والده وجده – بالصورة

متابعة بتجـــــــرد: نشر المخرج المصري رامي إمام صورة قديمة له مع والده الفنان المصري القدير عادل إمام وجده المرحوم محمد إمام، التقطت منذ أكثر من 38 سنة.

وأرفق رامي الصور بتعليق جاء فيه: “الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. والحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا … دي مش مجرد صورة بالنسبة لي… دي من احب الصور لي…”.

وأضاف: “مش لان فيها ٣ اجيال بيتصوروا …لا … لان فيها جدي الله يرحمه… محمد إمام.. الكبير… الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته و تلقائيته وبساطته و خفة دمه…”.

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وتابع: “و الأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة كنت بحس بالراحة معاه.. و احلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي.. و بيدعي لأبويا.. روح يا عادل… ربنا يكرمك كمان و كمان“.

وأكمل قصة الصورة: “و في أواخر أيامه، جاله زهايمر.. ومكانش فاكرني.. و لا فاكر أي شخص في عيلتنا اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي وأتصور معاه اكتر واكتر واكتر … لحد ما مات سنة ١٩٩٧ ..”.

وختم:“دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت … ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك”.