محمد صلاح يتعرض لهجوم لاذع بسبب هذه الصورة

متابعة بتجــــــــرد: يكاد لا يمر أي منشور للاعب المصري محمد صلاح على مواقع التواصل الإجتماعي من دون تعرّضه لحملة كبيرة من الجمهور الذي يُدقّق بأتفه التفاصيل وأصغرها.
محمد هذه المرة نشر صورته مع زوجته وابنته مكة إلى جانب شجرة عيد الميلاد حيث عايد الجمهور في العالم بهذه المناسبة المجيدة كما كل سنة.
التعليقات التي جاءت على الصورة التي نشرها محمد عبر “إنستجرام” جاءت بمثابة هجوم كبير عليه.
فبعضهم قام بانتقاده لاحتفاله بعيد المسيحيين وهو مسلم وذلك يُعتبر “حرام” في نظرهم، والاخر هاجمه لأنه لم يحتذي بزميله مسعود أوزيل الذي تضامن مع المسلمين في الصين الذين يتعرضون لممارسات شنيعة.
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