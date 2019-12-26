هدية مفاجئة من دونالد ترامب للسيدة الأولى.. ماذا اختار لها هذه السنة؟

متابعة بتجــــــــرد: في خلال مؤتمر عبر الفيديو مع أفراد في القوات المسلحة الأميركية من المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عشية عيد الميلاد إنّه لم يشترِ هدية عيد الميلاد بعد للسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

واعترف ترامب رداً على سؤالٍ إنّه اختار “بطاقة معايدة جميلة” للسيدة الأولى فحسب. وأضاف في هذا السّياق: “ما زلتُ مشغولاً بإحضار هدية عيد الميلاد لميلانيا، ولم يتبق الكثير من الوقت.”

وغني عن القول إن جواب ترامب هذا أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، معظمها من أشخاص لم يعجبهم مواقف الرئيس المهملة في تقديم هدايا عيد الميلاد.