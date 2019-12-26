انتحار صهر الملك النرويجي عن عمر 47 عاماً

متابعة بتجــــــــــرد: توفي صهر ملك النرويج السابق آري بن، بعد أن قرّر انهاء حياته عن عمر يناهز الـ 47 عامًا.
فقد أفاد متحدث باسم وكالة NTB النرويجية، أن الزوج السابق للأميرة مارثا لويز قد انتحر لأسباب لم يكشف عنها حتى اللحظة.
ويعرف آري بن بأنه مؤلف للعديد من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة، وكان قد تزوج الأميرة مارثا لويز في عام 2002، وانفصلا بعد زواج دام 14 عاماً رزقا خلاله بثلاثة أطفال.
أما ملك وملكة النرويج فصرّحا في بيان رسمي أن الراحل “كان جزءًا مهمًا من عائلتنا لسنوات عدّة ونحمل معه ذكريات دافئة وجيدة…نحن ممتنون لأننا عرفناه ونأسف أن أحفادنا فقدوا الآن والدهم الحبيب”.
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