شاهدوا بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباراة لهوكي الجليد في الساحة الحمراء في موسكو، وذلك ضمن مهرجان “الدوري الليلي” للعبة.

واعتمد بوتين للمباراة قميصه الأحمر التقليدي رقم 11، وضم فريقه وزير الدفاع سيرغي شويغو، ومجموعة من أشهر لاعبي الهوكي على غرار بافل بوريه، فاليري كامينسكي، أليكسي كاساتونوف، وسيرغي فيودوروف وآخرين.

بينما ضم فريق الخصم الذي لعب بالزي الأبيض، حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيف، وحاكم مقاطعة تولا أليكسي ديومين، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال.