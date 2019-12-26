متابعة بتجـــــــــرد: توجت ديبي ماكجي، مذيعة التلفزيون والراديو البريطانية وراقصة الباليه السابقة، بجائزة مسابقة للرقص مع شريكها المحترف كيفين كليفتون، ذي الـ40 عاماً.
وفي التفاصيل، خطفت ديبي ماكجي بجانب شريكها كيفين كليفتون الأنظار ونالا إعجاب لجنة التحكيم بعرضهما الراقص على أغنية Jingle Bells للمغني الإيطالي الكندي مايكل بوبلي وحصلا على أفضل 40 نقطة من جميع العروض المشاركة.
وظهرت ديبي في الفيديو الّذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي في قمّة سعادتها ترفع كأس المسابقة الفضّي بعد أن احتلّت المركز الثالث في المسابقة عينها في العام 2017.
وفي حديثها لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أعربت ديبي عن حماسها الشديد وسعادتها أنها تمكنت من الفوز وحصد المركز الأول وقالت إنها تحب الرّقص كثيراً، وأهدت الفوز لزوجها الراحل الساحر الشهير بول دانييلز الذي فارق الحياة بسبب ورم خبيث في المخ.
وصرحت ديبي أنها في وقت مبكر من هذا العام كانت تخوض معركتها ضد سرطان الثدي وقد خضعت لإزالة كتلتين من صدرها، وقالت إنها تشعر بسعادة كبيرة لأنّها تُنهي هذا العام بهذا الحدث الجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر متسابقة في الستين تفوز بمسابقة للرقص.. إليكم الأداء المبهر الذي قدّمته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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